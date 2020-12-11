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الصين تشجب الإجراءات الأمريكية بحق شركاتها

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الصين تشجب الإجراءات الأمريكية بحق شركاتها الصين تشجب الإجراءات الأمريكية بحق شركاتها

مصراوي Masrawy

04:16 م الجمعة 11 ديسمبر 2020

بكين - أ ش أ

شجبت الصين اليوم الجمعة، الإجراءات التي اتخذتها الولايات المتحدة الأمريكية بحق شركتي "هواوي" و"تشاينا تيليكوم" والمتعلقة بإلغاء تفويض تشغيل العمليات هناك، داعية واشنطن إلى توفير بيئة عادلة وغير تمييزية لشركاتها للعمل بشكل طبيعي.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية "هوا تشون يينغ"، في تصريح خلال المؤتمر الصحفي اليومي بمقر الوزارة اليوم، إن ما وصفته بـ "ذريعة حماية الأمن القومي الأمريكي لا تتفق تماما مع الحقائق، فالهدف هو إساءة استخدام مفهوم الأمن القومي لقمع شركات صينية محددة".

وأضافت يينغ "الشركات الصينية لديها سجل جيد جدا فيما يتعلق بالأمن السيبراني، حيث قامت هواوي ببناء أكثر من 1500 في أكثر من 170 دولة ومنطقة حول العالم، ولم يحدث أبدا حادث أمن إلكتروني مماثل لحادث سنودن أو ويكيليكس، ولم تكن هناك أي أنشطة مراقبة شبكية.

وأوضحت أنه حتى الآن، لم تتمكن أي دولة، بما في ذلك الولايات المتحدة الأمريكية، التي طلبنا مرارا وتكرارا منها تقديم أدلة بشأن ادعاءاتها بوجود "باب خلفي" لمنتجات هواوي".

وتساءلت يينغ "لطالما أعلنت هواوي للعالم أنها مستعدة لتوقيع اتفاقية بشأن ضمانات عدم وجود "باب خلفي" وإقامة مركز لتقييم الأمن السيبراني في أي بلد، لماذا لا تستجيب الولايات المتحدة بشكل إيجابي؟ ما هي الشركة الأمريكية التي تجرؤ على تقديم التزام عام مثل ذلك؟" .

وتابعت يينغ "بدون أي دليل، أساء الجانب الأمريكي استخدام سلطة الدولة للإضرار بشركات صينية محددة، وهو ما يعد إنكارا لمباديء الجانب الأمريكي المعلنة تجاه السوق"، داعية الجانب الأمريكي إلى التوقف عن تعميم مفهوم الأمن القومي، أو "قمع" شركات صينية محددة بشكل غير مبرر، وتوفير بيئة عادلة وعادلة وغير تمييزية للتعاون الطبيعي بين الدول والشركات.

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