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للطيران: مد فترة التخفيضات على الرحلات بين والسعودية لنهاية ديسمبر

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مصر للطيران: مد فترة التخفيضات على الرحلات بين مصر والسعودية لنهاية ديسمبر للطيران: مد فترة التخفيضات على الرحلات بين والسعودية لنهاية ديسمبر

مصراوي Masrawy

04:02 م الجمعة 11 ديسمبر 2020

كتب - محمد عبيد:

أعلنت شركة للطيران، الاستمرار في طرح تخفيضات على رحلاتها بين مصر والسعودية، وذلك بنسبة 35 % على درجة رجال الأعمال، و 15 % على الدرجة السياحية، وتخفيضات من إلى جميع نقاط مصر للطيران حول العالم.

وقالت الشركة، إن التخفيضات جاءت استمرارًا للجهود التي تبذلها مصر للطيران للتشجيع على السفر، وتقديم أفضل خدمة ممكنة للركاب، وتوفير تنافسية للنقاط المهمة بشبكة خطوطها .

وتابعت الشركة:" يمكن للركاب الاستفادة من العرض من خلال شراء التذاكر حتى 31 ديسمبر الجاري، على أن يكون السفر حتى 28 فبراير المقبل، والعودة حتى 15 مارس المقبل، وذلك من خلال جميع مكاتب مصر للطيران حول العالم، ومن خلال مركز الاتصالات علي رقم 1717 ومن خلال موقع مصر للطيران الإلكتروني www.egyptair.com.

يذكر أن مصر للطيران تُسير رحلاتها من القاهرة والإسكندرية إلى 5 مدن بالسعودية وهي (جدة والمدينة والدمام والرياض والقصيم)، وطالبت ركابها ضرورة اتباع الإجراءات الاحترازية المطلوبة، وذلك أثناء السفر ومراجعة متطلبات السفر إلى الدول المختلفة عبر موقعها الإلكتروني www.egyptair.com.

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