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"إغاثي الملك سلمان" يوزّع 23 ألف كسوة شتوية للمحتاجين في باكستان

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تشتمل على الملابس والبطانيات واللوازم الشتوية الأكثر استخدامًا

أطلق مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس، مشروع توزيع 22,550 كسوة شتوية و45,100 لحاف لدعم المحتاجين في أنحاء مختلفة من جمهورية باكستان الإسلامية.

ويهدف المشروع لتقديم الدعم لـ135 ألف فرد في مناطق وأقاليم متفرقة بباكستان؛ حيث تشمل الحقيبة الواحدة على الملابس والبطانيات واللوازم الشتوية الأكثر استخدامًا.

ورفع حاكم إقليم خيبر بختونخواه شاه فرمان، الشكر والتقدير باسم حكومة وشعب باكستان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين، وللمملكة حكومة وشعبًا على الدعم الذي تقدمه للأسر المحتاجة في باكستان.

وأوضح أن المملكة لم تدخر جهدًا في الوقوف مع أشقائهم الباكستانيين بمختلف الأوقات، منوهًا إلى جهود مركز الملك سلمان للإغاثة في بلاده وتقديمه جميع أنواع العون للمحتاجين.

يأتي ذلك في إطار المشروعات الإنسانية والإغاثية المقدمة من المملكة عبر المركز للمحتاجين من الشعب الباكستاني الشقيق، لتحقيق الرسالة النبيلة التي تعكس النهج الإنساني للمملكة العربية .

مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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