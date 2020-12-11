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" للطيران" تعلن عن رعايتها لفريق غزل المحلة بالدوري الممتاز

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"مصر للطيران" تعلن عن رعايتها لفريق غزل المحلة بالدوري الممتاز " للطيران" تعلن عن رعايتها لفريق غزل المحلة بالدوري الممتاز

مصراوي Masrawy

03:38 م الجمعة 11 ديسمبر 2020

كتب - محمد عبيد:

أعلنت شركة للطيران، رعايتها لفريق غزل المحلة لكرة القدم، والتابع لشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، إحدي شركات وزارة قطاع الأعمال العام وذلك في إطار الدور الوطني للشركة وتبنيها لبرامج المسئولية المجتمعية المستدامة، والتي جزء منها الشراكة والتعاون مع الكيانات الاقتصادية القومية

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي أقيم للإعلان عن رعاة فريق غزل المحلة .

وقال الطيار شدي زكريا رئيس الشركة، إن فريق غزل المحلة أحد أكبر وأعرق الأندية في تاريخ الكرة المصرية، متمنيا له التوفيق في مشوار البطولة، معلنا استعداد الشركة لتقديم كافة التسهيلات اللازمة لفريق غزل المحلة، وكذلك الفرق والمنتخبات المصرية في مختلف الألعاب الرياضية بصفة عامة، كونها الناقل الرسمي لمعظم البطولات الرياضية التي تقام في مصر .

ونقل زكريا تهنئة الطيار محمد منار وزير الطيران المدني، والعاملين بقطاع الطيران، للدكتور هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام واحمد عمرو رئيس شركة مصر للغزل و النسيج، والدكتور مصطفي عبده رئيس شركة غزل المحلة لكرة القدم (تحت التأسيس ) على صعود فريق غزل المحلة للدوري الممتاز المصري لموسم هذا العام 2020/2021، وذلك بعد سنوات طويلة من الغياب عن المشاركة في المسابقة الرياضية الاكثر جماهيرية .

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