ارتفاع عدد ضحايا انفجار داخل محطة كهرباء الوليدية في أسيوط

★ ★ ★ ★ ★

مصراوي Masrawy

أسيوط ـ محمود عجمي:

ارتفع عدد وفيات حادث انفجار "بلف بخار" داخل محطة كهرباء الوليدية البخارية في محافظة أسيوط، إلى 4 أشخاص بوفاة المهندس " حسام.ح.ع" 30 عامًا، متأثرًا بإصابته في الحادث.

وتوفي الأسبوع الماضي "جمال.م.هـ" 28 عامًا، و"محمد.ا.ا" 37 عامًا، و"إبراهيم. ا.ا" 24 عامًا، متأثرين بإصابتهم في الحادث، فيما لا يزال شخصين آخرين يتلقون العلاج.

وكشف مصدر مسئول بمحطة كهرباء الوليدية البخارية بمحافظة أسيوط، تفاصيل إصابة 6 أشخاص بحروق، إثر انفجار "بلف بخار" داخل المحطة الجمعة الماضية.

وأضاف المصدر: "أثناء العمل على تنظيف مصفاة بخط المياه الداخلة للغلاية بمشروع الوحدة الثالثة لتوليد الكهرباء بمحطة الوليدية، تحت تجارب التشغيل، حاول بعض العاملين التابعين للشركة الإيطالية المنفذة للمشروع فتح غطاء المصفاة لتنظيفها قبل أن تبرد فاندفعت تجاههم المياه الساخنة، ما أدى إلى إصابتهم بحروق وجرى نقلهم إلى مستشفى لتلقى العلاج".

وأوضح المصدر، أن جميع المصابين مصريين ويعملون في محطة كهرباء الوليدية بحي شرق مدينة أسيوط، مشيرًا إلى أن الوحدة الثالثة الجديدة بمحطة الكهرباء في مرحلة تنظيف مواسير الغلاية بالبخار، ولم تبدأ مرحلة التشغيل.

وتلقى مدير أمن أسيوط اللواء أسعد الذكير، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة، بورود بلاغ من مسئولي محطة كهرباء الوليدية، بانفجار بلف بخار ووجود مصابين.

وأشارت التحريات الأولية إلى انفجار بلف بخار بمحطة كهرباء الوليدية، ما أسفر عن إصابة 6 أشخاص، جرى نقل المصابين إلى مستشفى الإيمان العام، وحُرر المحضر اللازم، تمهيدًا للعرض على النيابة العامة.

موضوعات متعلقة

إصابة 6 أشخاص في انفجار داخل محطة كهرباء الوليدية بأسيوط

تفاصيل إصابة 6 أشخاص في انفجار بمحطة كهرباء الوليدية في أسيوط