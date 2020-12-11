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بعد تداول صورهما.. تضامن بني سويف: فشلنا في العثور على "المسن والطفلة"

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بعد تداول صورهما.. تضامن بني سويف: فشلنا في العثور على "المسن والطفلة" بعد تداول صورهما.. تضامن بني سويف: فشلنا في العثور على "المسن والطفلة"

مصراوي Masrawy

03:47 م الجمعة 11 ديسمبر 2020

بني سويف - حمدي سليمان:

أكدت إحسان أبو زيد وكيل وزارة التضامن الاجتماعي ببني سويف، اليوم الجمعة، أنه عقب تداول صور لحالة رجل مُسن وابنته يبحثان عن مأوى لهما ويعيشان داخل نفق المحطة، جرى تشكيل لجنة من إدارة الدفاع الاجتماعي للبحث عنهما.

وأشارت إلى أن اللجنة لم تعثر عليهما على مدار 24 ساعة الماضية، وناشدت الأهالي بإبلاغ التضامن الاجتماعي فور العثور عليهما لإيداعهما دور فاقدي الرعاية، وتوفير الطعام والملابس والسكن لهما، فضلا عن الاهتمام بالطفلة وإلحاقها بمدرسة مجانًا.

كان رواد مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا صورة لمسن يُدعى "عم أحمد"، ونجلته "ملك"، أثناء جلوسهما أمام قطاع كهرباء بني سويف بميدان المديرية وسط مدينة بني سويف، لبيع المناديل بالشارع، وأنهما عقب الانتهاء من البيع ينامان داخل نفق المحطة هربا من برد الشتاء.

وطالب رواد مواقع التواصل بسرعة تدخل المسئولين لحماية المسن وابنته، وتوفير فرصة عمل له من أجل طفلته.

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