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مقتل 3 من موظفي منظمة إغاثة في تيجراي الإثيوبية

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مقتل 3 من موظفي منظمة إغاثة في تيجراي الإثيوبية مقتل 3 من موظفي منظمة إغاثة في تيجراي الإثيوبية

مصراوي Masrawy

03:48 م الجمعة 11 ديسمبر 2020

كوبنهاجن - (د ب أ):

ذكر المجلس الدنماركي للاجئين اليوم الجمعة إن ثلاثة من موظفيها قتلوا في الصراع الدائر في منطقة تيجراي الإثيوبية في أواخر نوفمبر.

وأضافت المنظمة الإنسانية أن الثلاثة كانوا يعملون حراس أمن في إطار مشروع مساعدة تابع لمجلس اللاجئين الدنماركي في المنطقة، ولكن ملابسات مقتلهم لاتزال غير واضحة.

بدأ الصراع في تيجراي الشهر الماضي عندما نشر رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد قوات للسيطرة على انتفاضة من جانب المنظمة السياسية الإقليمية "الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي.

لطالما سيطرت الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي على السياسة الإثيوبية ولكن منذ تولى الإصلاحي آبي أحمد المنصب في 2018 وهو مختلف مع النخبة في تيجراي.

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