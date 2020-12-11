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نهاية حزينة برفقة الأصدقاء.. انتشال جثة شاب سعودي من وادٍ بالعرضيات

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فيما باشرت الجهات الأمنية والهلال الأحمر الحادث عند مستنقع مائي بثريبان

نهاية حزينة برفقة الأصدقاء.. انتشال جثة شاب سعودي من وادٍ بالعرضيات

تمكّن رجال الإنقاذ بالدفاع المدني بمحافظة العرضيات بمنطقة مكة المكرمة، اليوم، من انتشال جثة شاب سعودي يبلغ مـن العمر 16 عامًا تقريبًا؛ وذلك من مستنقع مائي بوادي نعمة في ثريبان بالعرضيات.

هذا وقد باشرت الجهات الأمنية الحادث، كما باشرته فرقة من الهلال الأحمر، واتضح بعد الكشف أنه قد فارق الحياة.

وتفيد مصادر "سبق"، بأن المتوفى كان برفقة أصدقائه بهدف السباحة.

الدفاع المدني محافظة العرضيات

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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