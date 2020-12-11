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"جريمة في التوك توك".. لغز مقتل سائق والعثور على جثته بكفر الشيخ

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"جريمة في التوك توك".. لغز مقتل سائق والعثور على جثته بكفر الشيخ "جريمة في التوك توك".. لغز مقتل سائق والعثور على جثته بكفر الشيخ

مصراوي Masrawy

03:35 م الجمعة 11 ديسمبر 2020

كتب- علاء عمران:

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية ملابسات واقعة سرقة مركبة توك توك بالإكراه والعثور على جثة قائدها بكفر الشيخ.

تلقى مركز شرطة كفر الشيخ بلاغا بالعثور على جثة "سائق مركبة توك توك - مقيم بدائرة قسم شرطة ثان كفرالشيخ" بدائرة المركز وبها طعنات متفرقة وسرقة مركبة التوك توك" قيادته.

تم تشكيل فريق بحث برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارة البحث الجنائي بكفر الشيخ توصلت جهوده إلى أن وراء ارتكاب الواقعة (عاطل، سباك "لهما معلومات جنائية" مقيمان بدائرة قسم شرطة ثان كفر الشيخ).

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وضبطهما وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، وقرر أحدهم أنه نظراً لكونه جار للمجني عليه طلب منه توصيله لإحدى القرى بدائرة المركز، وأثناء سيرهما قام بالاتصال بالمتهم الثاني وطلب منه مقابلته وعقب وصوله واستقلاله صحبتهما ووصولهم لمكان العثور على الجثة طلبا من المجني عليه التوقف بزعم مقابلة أحد الأشخاص، وأثناء ذلك تعديا عليه باستخدام قطعتي سلاح أبيض "مطواة، سكين" فأحدثا إصابته التي أودت بحياته وتخلصا من جثته بإلقائها بمكان العثور واستوليا على مركبة "التوك توك" وفرا هاربان.

تم بإرشادهما ضبط مركبة "التوك توك" المستولى عليه لدى عميل لهما "سيئ النية"، كما تم بإرشادهما ضبط (مبلغ مالي من حصيلة بيع مركبة "التوك توك" – "المطواة" المستخدمة في ارتكاب الواقعة) وأضاف المتهم الأول بتخلصه من "السكين" بإلقائها بمياه أحد المجاري المائية.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة التحقيق.

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