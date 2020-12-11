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رسميًا.. "الزراعة" تعلن موافقة "الامارات" على استيراد الماشية الحية من

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رسميًا.. "الزراعة" تعلن موافقة "الامارات" على استيراد الماشية الحية من مصر رسميًا.. "الزراعة" تعلن موافقة "الامارات" على استيراد الماشية الحية من

مصراوي Masrawy

02:57 م الجمعة 11 ديسمبر 2020

كتب - أحمد مسعد:

أعلن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، موافقة دولة الإمارات العربية المتحدة، على بدء عمليات استيراد الماشية الحية من .

وقال القصير، في بيان له الجمعة، إن ذلك يأتي بعد أقل من شهر على موافقة الإمارات على استيراد بيض المائدة و التفريخ و الكتاكيت من مصر، في إطار الجهود المشتركة بين البلدين لانسيابية التبادل التجاري بينهما في مجال تجارة الحيوانات الحية ومنتجاتها.

يأتي ذلك وفقا لخطاب رسمي تلقته وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، من وزارة التغير المناخي والبيئة الإماراتية، بعد مراجعة نماذج الشهادة الصحية البيطرية المصرية لتصدير الماشية الحية: الأبقار، الماعز، الضأن، الى دولة الامارات العربية المتحدة، واستيفائها لكافة الاشتراطات الصحية المطلوبة، واعتمادها لدى دولة الامارات.

وقال الدكتور عبدالحكيم محمود رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، إنه وفقا لاعتماد نماذج الشهادات الصحية البيطرية المصرية بدولة الإمارات، سيتم بدء عمليات التصدير من المحاجر البيطرية التي تم تحديديها في الاشتراطات التي تم التوافق عليها.

كانت دولة الإمارات العربية المتحدة، قد اعلنت موافقتها الشهر الماضي، على بدء عمليات استيراد الكتاكيت وبيض التفريخ وبيض المائدة من مصر، فضلا عن اللحوم المصنعة من الأبقار والاغنام والماعز والدواجن، بعد اعتماد المنظمة العالمية للصحة الحيوانية، عدد من منشآت الدواجن المصرية خالية من مرض أنفلونزا الطيور.

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