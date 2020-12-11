مجهول يفجر نفسه أثناء محاولة القبض عليه بشمال القوقاز

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مصراوي Masrawy

موسكو - أ ش أ

فجر شخص مجهول الهوية نفسه، اليوم الجمعة، خلال محاولة قوات الأمن الروسية منعه من دخول منطقة تجري بها عمليات تفتيش بجمهورية قراتشاي-تشيركيسيا بشمال القوقاز الروسي، مما أدى إلى إصابة ستة أفراد من قوات الأمن بإصابات طفيفية.

وذكرت لجنة مكافحة الإرهاب الروسية في بيان لها، حسبما أفادت وكالة أنباء " انترفاكس" الروسية، أنه أثناء قيام قوات إنفاذ القانون بعلميات تفتيشية في جمهورية قراتشاي-تشيركيسيا، وخلال محاولة قوات الأمن منع شخص مجهول الهوية من اقتحام المنطقة، التي تجري بها العمليات، قام ذلك الشخص بتفجير نفسه خلال محاولة القبض عليه. وأضاف البيان أن ستة أفراد من قوات إنفاذ القانون أُصيبوا بإصابات طفيفة نتيجة للانفجار ، موضحة أن الانفجار لم يسفر عن إصابة أحد من المواطنين بالمنطقة.

وأشارت لجنة مكافحة الإرهاب الروسية في بيانها إلى فتح تحقيق في الموضوع، منوهة بأن التحقق بدأ للتعرف على هوية القتيل.