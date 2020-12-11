"السيف" رئيسًا للمجلس الفرعي لجمعيات ذوي الإعاقة و"الشهري" نائبًا

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في أول اجتماع للجمعية العمومية بحضور الشريك المؤسس "حركية" والمعنيين

عقد أعضاء الجمعية العمومية للمجلس الفرعي التخصصي لجمعيات الأشخاص ذوي الإعاقة، اجتماعه الأول بحضور الشريك المؤسس جمعية الإعاقة الحركية للكبار (حركية) والجمعيات الأعضاء في المجلس، وعددها 27 جمعية معنية بخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة بالمملكة.

وتم خلال الاجتماع، التصويت على انتخابات أعضاء مجلس الإدارة؛ حيث شارك في الاجتماع الدكتور سعدون بن سعد السعدون رئيس مجلس الجمعيات الأهلية، والدكتور سلمان بن عبدالله المطيري الأمين العام لمجلس الجمعيات الأهلية بالمملكة، وناصر بن سعد الهويمل مدير إدارة الشراكات بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والمهندس مشاري الطريف مدير عام الإدارة العامة للتطوير بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

واستُهل الاجتماع بكلمة ترحيبية ألقاها مدير عام جمعية حركية محمد بن سعد الحمالي، رحّب فيها بالمشاركين، واستعرض آلية شرح الانتخابات.

تلا ذلك تقديم المرشحين لعرض سيرهم الذاتية، وبدء الانتخابات من خلال رابط أرسل للمشاركين، تَبِعه فرز النتائج من قِبَل اللجنة الإشرافية التي يترأسها رئيس مجلس الجمعيات الأهلية الدكتور سعدون بن سعد السعدون، والتي أعلنت نتائج الفائزين على النحو الآتي: "جمعية الإعاقة الحركية للكبار "حركية"، جمعية تيسير لمساعدة ذوي الإعاقة على الزواج، جمعية الأمل المنشود للأشخاص ذوي الإعاقة، الجمعية الخيرية لرعاية وتأهيل المعاقين بالمنطقة الشرقية، جمعية كفاح لرعاية المعاقين بجازان، جمعية عازم للإعاقة الحركية بعسير، جمعية "لأجلهم" لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة".

تلا ذلك اجتماع للمرشحين لمجلس الإدارة المنتخب بحضور الجمعيات الفائزة، وأسفرت عن تولي: عبدالرحمن بن سالم السيف رئاسة مجلس الإدارة ممثلًا عن جمعية حركية، وسلمان بن ظافر الشهري نائب رئيس مجلس الإدارة ممثلًا عن جمعية تيسير لمساعدة ذوي الإعاقة على الزواج، والدكتورة نجلاء فخر الدين رضا عضو مجلس الإدارة والمشرف المالي ممثلًا عن جمعية الأمل المنشود للأشخاص ذوي الإعاقة.. وعضوية كل من: الأمير فيصل بن عبدالرحمن بن فرحان آل سعود ممثلًا عن جمعية "لأجلهم" لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة، ورنا جميل طيبة ممثلًا عن الجمعية الخيرية لرعاية وتأهيل المعاقين بالمنطقة الشرقية، ومحمد حسين أبو طالب ممثلًا عن جمعية "كفاح" لرعاية المعاقين بجازان، وهيف بن مذكر الشهراني ممثلًا عن جمعية عازم للإعاقة الحركية بعسير.

من جانبه نوّه عبدالرحمن بن سالم السيف رئيس مجلس الإدارة، بالجهود التي تبذلها الحكومة الرشيدة لتطوير العمل الخيري، بكافة مجالاته، وحرصها على تلمس احتياجات المستفيدين من القطاع غير الربحي، وتقديم خدمات متميزة، وبرامج هادفة لهم.

وأوضح "السيف" أن المجلس الفرعي التخصصي لجمعيات الأشخاص ذوي الإعاقة، سيعمل بإذن الله على تطوير اللوائح في جمعيات ذوي الإعاقة بالمملكة؛ وذلك لتحسين الأداء وتطوير أنظمة العمل في الجمعيات المتخصصة، إضافة إلى تطوير البرامج والخدمات المقدمة للمستفيدين، واستحداث برامج أخرى لتفعيل دور الجمعيات، وتوحيد الجهود لخدمة المستفيدين وفق عمل مؤسسي يرتقي إلى التطلعات، من خلال التنسيق مع المجالس الفرعية المناطقية عند إقامة فعاليات وبرامج في مناطق المملكة؛ وذلك لخدمة ذوي الإعاقة، ودمجهم في المجتمع، وتفعيل برامج مجتمعية لهم.

جمعية الإعاقة الحركية للكبار حركية