بعد الحادث.. قرار جديد بشأن إبراهيم حسن في نيابة الرمل بالإسكندرية -صور

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مصراوي Masrawy

الإسكندرية – محمد عامر ومحمد البدري:

قررت نيابة الرمل أول في الإسكندرية إخلاء سبيل الكابتن إبراهيم حسن، مدير الكرة بنادي الاتحاد السكندري بكفالة قدرها 20 ألف جنيه، على ذمة التحقيقات في واقعة حادث التصادم بالإسكندرية.

كان الكابتن إبراهيم حسن، لاعب منتخب مصر لكرة القدم، تعرض، في الساعات الأولى من صباح أمس، لحادث تصادم مروري بمنطقة لوران بكورنيش الإسكندرية.

وتبين من التحريات قطع اللاعب طريق الكورنيش بسيارته بطريقة مفاجئة، واصطدامه بأخرى، ما أسفر عن إصابته وقائد السيارة الثانية وتلفيات بالسيارتين وتعطل حركة المرور.

وكشف محمد مصيلحي رئيس مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري، إن الفحص الطبي أظهر إصابة الكابتن إبراهيم حسن بكسر في 3 ضلوع، مشيرا إلى أن حالته مستقرة ويتلقى الرعاية الصحية اللازمة.

وصرح مصدر داخل نادي الاتحاد السكندري لـ"مصراوي" أن سبب الإصابة يرجع لاصطدام سيارة أخرى بسيارة نجم منتخب مصر السابق أثناء عبوره منعطف مروري بمنطقة لوران بكورنيش الإسكندرية.

وأضاف المصدر أنه جرى التواصل مع إدارة المستشفى التي أوضحت من جانبها أن حالة إبراهيم حسن مستقرة وأنه تحت الملاحظة لضمان الاطمئنان على حالته الصحية.