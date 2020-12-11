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الأوقاف: "الوقاية خير من العلاج" موضوع خطبة الجمعة المقبلة

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الأوقاف: "الوقاية خير من العلاج" موضوع خطبة الجمعة المقبلة الأوقاف: "الوقاية خير من العلاج" موضوع خطبة الجمعة المقبلة

مصراوي Masrawy

02:42 م الجمعة 11 ديسمبر 2020

كتب - محمود مصطفى:
حددت وزارة الأوقاف موضوع خطبة الجمعة المقبلة الـ 18 من ديسمبر الجاري، تحت عنوان " الوقاية خير من العلاج ".

وقال وزير الأوقاف، إن أهل العلم أكدوا أن دفع الضرر قبل وقوعه أولى وأوجب من دفعه بعد وقوعه، وقد قالوا: درهم وقاية خير من قنطار علاج، وقد قال نبينا (صلى الله عليه وسلم) : " لا يُورِدَنَّ مُمْرِضٌ علَى مُصِحٍّ " (صحيح البخاري) .

وأكدت وزارة الأوقاف، أهمية الالتزام بالإجراءات الوقائية في مواجهة المستجد (كوفيد -19) وعدم الاستهانة بانتشاره، واعتبار الالتزام بكل الإجراءات الصحية التي تحددها الجهات المختصة لمواجهة انتشار هذا الفيروس مطلبًا شرعيًا ووطنيًا وإنسانيًا، فالواجب الشرعي يحتم على كل إنسان المحافظة على نفسه، وعلى أخيه الإنسان، وعلى مجتمعه، وعلى الإنسانية جمعاء، كما أن الجوائح والنوازل والمحن تتطلب أقصى درجات التعاون والتكامل والتراحم الإنساني، والأخذ بأسباب العلم، كما علمنا ديننا الحنيف من ضرورة الرجوع إلى أهل العلم والاختصاص في كل شيء، حيث قال سبحانه وتعالى : " فَاسْأَلُواْ أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ".

ودعت وزارة الأوقاف، الله العلي القدير أن يعجل برفع البلاء عن البلاد والعباد، عن مصرنا العزيزة وسائر بلاد العالمين، وألا يكتب علينا ولا على أحد من خلقه غلق بيوته مرة أخرى.

وصولت أمس الخميس، الشحنة الأولى من لقاح فيروس كورونا، هدية من دولة الإمارات العربية المتحدة، ويبلغ حجمها 50 ألف جرعة، كدفعة أولى.

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