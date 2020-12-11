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تركي آل الشيخ يعلن اقتراب تدشين مؤسسته الخيرية.. ومغرّدون: "خطوة مباركة"

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تركي آل الشيخ يعلن اقتراب تدشين مؤسسته الخيرية.. ومغرّدون: "خطوة مباركة" تركي آل الشيخ يعلن اقتراب تدشين مؤسسته الخيرية.. ومغرّدون: "خطوة مباركة"

مصراوي Masrawy

02:52 م الجمعة 11 ديسمبر 2020

كتبت – إيمان محمود

أعلن تركي آل الشيخ المستشار في الديوان الملكي رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية ، اقتراب موعد إطلاق مؤسسته الخيرية التي أعلن عنها في أعقاب عودته من مدينة نيويورك الأمريكية بعد رحلة علاج طويلة.

ودشّن آل الشيخ، حساب "مؤسسة تركي آل الشيخ الخيرية" عبر موقعي التواصل الاجتماعي "تويتر" و"إنستجرام"، يوم الأربعاء الماضي، وبعد ساعات، أطلق حساب المؤسسة أولى تغريداته بكلمة واحدة (soon) أي "قريبًا".

حظى الحساب الجديد بمتابعة أكثر من 40 ألف و500 متابع، كما انهالت التعليقات المُباركة لخطوة مستشار الديوان الملكي، داعين الله أن يجعل هذا المشروع في ميزان حسناته.
وغرّد أحد المتابعين قائلاً: "ماشاء الله تبارك الله ...عمل عظيم وخطوة مباركة لا حرمك الله الأجر .جعلك الله قدوةً لكلّ من لديه القدرة على البذل والعطاء لبث حب وفعل الخير وبناء التكافل الإجتماعي بشكل حقيقي .كل المجتمعات بحاجة ماسة لنماذج وقدوات تنويرية في كل مجال".

كما انهالت تعليقات المتطوعين الذين طلبوا الانضمام إلى المؤسسة الوليدة، إذ قال أحد المُغردين المتطوعين "بالتوفيق يارب.. المؤسسة خيرية وتحتاج موظفين متطوعين.. ونحن لها إن سمحت الفرصة".

بالإضافة إلى مئات التعليقات التي استعرضت قصص مُغرديها والمساعدات التي يحتاجونها من المؤسسة المُرتقبة.
وكانت المرة الأولى التي أعلن فيها آل الشيخ عن مؤسسته الخيرية، في 30 نوفمبر الماضي، حينما نشر عبر صفحته الشخصية صورة تحمل لوجو مؤسسة تركي بن عبد المحسن آل الشيخ الخيرية، مشيرا إلى اقتراب انطلاقها.
ونشر تركي آل الشيخ لوجو المؤسسة وصورته بالزي السعودي المميز، دون أن يوضح أي تفاصيل بشأن موعد انطلاق عمل المؤسسة.

وعاد المستشار تركي آل الشيخ إلى العاصمة السعودية الرياض، في 28 نوفمبر الماضي، بعد رحلة علاج في الولايات المتحدة الأمريكية استغرقت أكثر من خمسة أشهر.
ووثّق آل الشيخ عبر حسابه على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي لحظة وصوله إلى مطار الرياض بمقطع ، إذ قام بمجرد نزوله من الطائرة بصلاة ركعتين شكر.

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