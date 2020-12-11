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"الصحة": تسجيل 168  حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 236 خلال الـ24 ساعة الماضية

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"الصحة": تسجيل 168  حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 236 خلال الـ24 ساعة الماضية "الصحة": تسجيل 168  حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 236 خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة اليوم الجمعة عن تسجيل (168) حالة مؤكدة جديدة لفيروس كورونا الجديد (COVID -19) ليصبح عدد الحالات المؤكدة في المملكة (359583) حالة، من بينها (3452) حالة نشطة لاتزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها (526) حالة حرجة، كما تم تسجيل (236) حالة تعافي جديدة، ليصل عدد المتعافين ولله الحمد إلى (350108) حالات.
فيما بلغ عدد الوفيات (6023)حالة ، بإضافة (11) حالة وفاة جديدة" يرحمهم الله جميعاً،"
لافتةً أنه تم إجراء (41276) فحص مخبري جديد.

ويوضح الجدول المرفق توزيع الحالات الجديدة في مناطق المملكة، وكذلك أعداد الإصابة والتعافي والوفيات عالمياً.

ودعت الصحة الجميع إلى الحرص على غسل اليدين بالماء والصابون فهو أهم وسيلة للوقاية من ، كما يلزم على كل شخص عند خروجه من المنزل لبس كمامة سواءً طبية أو قماشية أو غطاء محكم على الأنف والفم، ويستثنى من ذلك من كان بمفرده في مكان مغلق.

وجدّدت "الصحة" التوصية لكل مَنْ لديه أعراض التوجه لعيادات تطمن التي هيأتها (الصحة) لخدمة مَنْ يشعر بأعراض فيروس (كورونا) المستجد، ، أو مراكز تأكد التي خصّصتها الصحة لخدمة الذين لا يشكون أعراضًا، أو لديهم أعراض خفيفة، ويظنون أنه حدثت لهم مخالطة لشخص مصاب وذلك بحجز موعد من خلال تطبيق (صحتي)، أو الاتصال برقم مركز (937) للإستشارات والإستفسارات على مدار الساعة، الذي أصبح الآن أقرب إلى الجميع من ذي قبل، بحيث يمكن الإستفادة من خدماته التفاعلية، من خلال تطبيق (واتس آب) عبر رقم 920005937، والإستفادة من الخدمات التفاعلية الجديدة الموجودة به، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات، ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا)، ومراكز الرعاية الأولية، ومراكز التبرع بالدم، والمواعيد وكيفية الحصول عليها.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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