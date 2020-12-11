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المقاتلات ترافق القاذفات الأمريكية الاستراتيجية "بي-52"

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القاذفات تتميز بإمكانية إطلاقها لحمولة كبيرة من الأسلحة المتعددة

المقاتلات السعودية ترافق القاذفات الأمريكية الاستراتيجية

رافقت مقاتلات القوات الجوية الملكية أمس, قاذفتين استراتيجيتين أمريكيتين من نوع (بي-52) أثناء عبورهما أجواء المملكة العربية السعودية.

وتتميز القاذفات بإمكانية إطلاقها لحمولة كبيرة من الأسلحة المتعددة وإصابة أهدافها بدقة في عمق أراضي العدو.


وتعمل المملكة العربية السعودية وشركائها الدوليين بشكل دائم على تحسين العمل التوافقي فيما بينهم.

ويعمل منسوبو القوات الجوية الملكية السعودية مع نظرائهم من الدول الحليفة لتحقيق التكامل بين أنظمة الاتصالات والتخطيط والأنظمة التقنية.

المقاتلات السعودية القاذفات الأمريكية الاستراتيجية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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