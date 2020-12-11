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بسبب "المدرسة".. طالب ينهي حياته بـ"حبل صيد" في الدقهلية

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بسبب "المدرسة".. طالب ينهي حياته بـ"حبل صيد" في الدقهلية بسبب "المدرسة".. طالب ينهي حياته بـ"حبل صيد" في الدقهلية

مصراوي Masrawy

02:25 م الجمعة 11 ديسمبر 2020

الدقهلية - رامي محمود:

أقدم طالب بالصف الأول الإعدادي بمركز ميت غمر بالدقهلية على الانتحار شنقًا باستخدام حبل علقه في سقف غرفته.

كان اللواء رأفت عبد الباعث، مساعد وزير الداخلية لأمن الدقهلية، تلقى إخطارًا من اللواء مصطفى كمال، مدير المباحث الجنائية، يفيد ورود بلاغ إلي مأمور مركز شرطة ميت غمر، من "أ.م.إ"، 47 سنة، صياد، ومقيم بقرية البوهة دائرة المركز، بوجود جثة نجله الطفل بالصف الأول الإعدادي، بمنزله.

انتقل المقدم أحمد فريد، رئيس مباحث المركز إلى مكان البلاغ، وتبين وجود جثة الطفل "محمد أ"، 13 سنة، طالب بالصف الأول الاعدادي، داخل الشقة سكنهما بالطابق الأول علوي، بمنزل مكون من 3 طوابق.

وعثر خلال المعاينة على حبل يستخدمه والده في أعمال الصيد، معلقًا بمسمار في سقف غرفة المعيشة وأسفله منضدة، وتبين وجود جثمان المتوفى على سرير غرفة نومه، أظهرت مناظرة الجثة، وجود سحجات بالجانب الأيسر من الرقبة وأسفل الأذن اليمنى.

وقال والده في محضر الشرطة، إن نجله انتحر شنقا، لمروره بحالة نفسية سيئة نتيجة تعنيفه له، وتعديه عليه بالضرب لعدم ذهابه إلى المدرسة، مضيفا أنه بمساعدة أسرته، أنزلوا جثمان الطفل، ونقلوه إلى مستشفى أتميدة، وفور علمه بوفاته، عاد به إلى المنزل، ولم يتهم أحدًا بالتسبب في وفاته.

وكشف تقرير مفتش الصحة أن الوفاة نتيجة حدوث هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية نتيجة الشنق، ولا يمكن الجزم بوجود شبهة جنائية في الوفاة من عدمه.

ونقل جثمان المتوفى إلى مستشفى ميت غمر المركزي، تحت تصرف النيابة، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 13904 لسنة 2020 إداري مركز ميت غمر، ويجري استكمال الفحص والعرض على النيابة العامة.

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