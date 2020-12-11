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مكتب المكافحة يحبط تهريب شحنة مخدرات بالملايين عبر نفق الشهيد أحمد حمدي

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مكتب المكافحة يحبط تهريب شحنة مخدرات بالملايين عبر نفق الشهيد أحمد حمدي مكتب المكافحة يحبط تهريب شحنة مخدرات بالملايين عبر نفق الشهيد أحمد حمدي

مصراوي Masrawy

02:24 م الجمعة 11 ديسمبر 2020

كتب- محمد الصاوي:

ألقت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع مكتب مكافحة المخدرات، القبض على عنصر إجرامي بحوزته كمية كبيرة من مخدر الحشيش قبل تهريبها عبر نفق الشهيد أحمد حمدي.

تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة نشاط (أحد العناصر الإجرامية – له معلومات جنائية - مقيم بمحافظة جنوب سيناء، وله محل إقامه آخر بمحافظة السويس) في مجال نقل وتهريب مخدر الحشيش بكميات كبيرة عبر نفق الشهيد أحمد حمدي، وترويجه على عملائه.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعي (الأمن الوطني – الأمن العام)، وبالاشتراك مع مديرية أمن السويس، تم استهدافه وضبطه حال استقلاله سيارة بدائرة قسم شرطة الجناين، وبحوزته (336 طربة لمخدر الحشيش وزنت 33٫600 كيلو جرام لمخدر الحشيش مخبأة داخل مخزن سري بالسيارة "أعده سلفًا" - مبلغ مالي – هاتف محمول)، وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه.

وقُدرت قيمة المضبوطات من المواد المخدرة ( 2٫350٫000– اثنان مليون وثلاثمائة وخمسون ألف جنيه تقريبًا).

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وباشرت النيابة التحقيق.

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