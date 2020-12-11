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مباحث أكتوبر تعاين موقع الاعتداء على أيمن يونس.. ومصادر: "مفيش بلاغ"

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مباحث أكتوبر تعاين موقع الاعتداء على أيمن يونس.. ومصادر: "مفيش بلاغ" مباحث أكتوبر تعاين موقع الاعتداء على أيمن يونس.. ومصادر: "مفيش بلاغ"

مصراوي Masrawy

02:09 م الجمعة 11 ديسمبر 2020

كتب - محمد شعبان:

انتقلت قوة من مباحث أكتوبر إلى منتجع شهير لمعاينة موقع الاعتداء على أيمن يونس، الرئيس التنفيذي للجنة الكرة بنادي ، بعد الاعتداء عليه من قبل مجهولين، اليوم الجمعة.

وتداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي صورا لنجب منتخب والزمالك السابق تظهر آثار سحجات باليد والرقبة وتلفيات بسيارته الخاصة.

مصادر أمنية مسؤولة قالت إن "يونس" لم يحرر بلاغا رسميا أو يبلغ شرطة النجدة حتى الآن.

وأضافت المصادر في تصريحات لمصراوي أن المتابعة الأمنية رصدت الواقعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ووجهت بسرعة فحصها رافضة الجزم بماهية المعتدين "لسه هنفحص".

ووجه مدير مباحث الجيزة بسرعة انتقال فرقة مدعومة بعناصر بحث للمعاينة وسماع أقوال أيمن يونس والتحفظ على كاميرات المراقبة؛ للوقوف على ملابسات الواقعة.

وهاجمت بعض من جماهير نادي الزمالك اللجنة المؤقتة التي تدير نادي الزمالك مؤخرا خاصة بعد البيان الصادر أمس الخميس.

اللجنة المؤقتة أصدرت بيانا، مساء أمس، توضح الموقف المالي للنادي ووجود مديونيات عليه تقترب من المليار جنيه، وحاجة الفريق هذا الأسبوع فقط إلى 60 مليون جنيه.

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