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شركة مياه القناة: تشغيل "محطة صرف القنطرة" بعد التجديد -صور

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شركة مياه القناة: تشغيل "محطة صرف القنطرة" بعد التجديد -صور شركة مياه القناة: تشغيل "محطة صرف القنطرة" بعد التجديد -صور

مصراوي Masrawy

01:36 م الجمعة 11 ديسمبر 2020

كتب - طارق الرفاعي:

أعلن اللواء عبد الحميد عصمت، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، اليوم الجمعة، أنه جرى الانتهاء من أعمال الإحلال والتجديد لمحطة معالجة صرف صحي القنطرة غرب ودخولها الخدمة.

وتعمل المحطة بطاقة تصميمية 15 ألف متر مكعب في اليوم، وذلك بعد إحلال وتجديد منظومة فصل الرمال وأحواض التهوية، وأحواض الترسيب النهائى، ومنظومة حقن الكلور وأحواض تخفيف الحمأة، ما يؤدى لارتفاع جوده المياه المعالجة، وخروج مياه مطابقة للمواصفات الصحية والبيئية.

وأكد اللواء عصمت، في تصريحات صحفية، على الانتهاء من عملية الإحلال الجزئي لمحطة مياه عين غصين "الكرنك" بسعة 30 لتر في الثانية، والتي شملت أعمال الصيانة ورش ودهان الحاويات، وفلاتر المياه، وتغيير الوسط الترشيحي الخاص بالفلاتر، وصيانة لوحات الكهرباء، وعمل الصيانة اللازمة للطلمبات المرشحة والعكرة والفلاتر، وذلك لإنتاج كوب مياه نظيف للمواطنين مطابق للمواصفات.

وأشار إلى أن قطاع مياه الشرب والصرف الصحي بمدن القناة يحظى باهتمام المهندس ممدوح رسلان، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي، وذلك بهدف تأمين الطلب المتزايد على مياه الشرب وخدمات الصرف الصحي في ظل الزيادة المستمرة في عدد السكان، مؤكدًا على الاستجابة السريعة لشكاوى عملاء الشركة والتحرك الفوري لفرق الصيانة الفنية فور تلقي أي شكاوى.

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