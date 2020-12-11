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ابن خالتها.. ضبط سيدة خلال محاولتها تهريب مخدرات لمسجون في طوخ

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ابن خالتها.. ضبط سيدة خلال محاولتها تهريب مخدرات لمسجون في طوخ ابن خالتها.. ضبط سيدة خلال محاولتها تهريب مخدرات لمسجون في طوخ

مصراوي Masrawy

01:06 م الجمعة 11 ديسمبر 2020

القليوبية - أسامة علاء الدين:

ضبطت أجهزة الأمن بالقليوبية، اليوم الجمعة، سيدة أثناء زيارة ابن خالتها، المسجون على ذمة إحدى القضايا، خلال محاولتها تهريب أقراص مخدرة، و3 قطع من مخدر الحشيش، وكمية من الهيروين والشادو، داخل علبة مأكولات له بالسجن المركزي طوخ.

تلقى اللواء فخر الدين العربي، مدير أمن القليوبية، إخطارًا بالواقعة، من العميد تامر موسى مأمور مركز طوخ، وتبين من تحريات المقدم محمود إسماعيل رئيس مباحث مركز طوخ، أنه أثناء تفتيش ضباط مباحث مركز طوخ، أشخاص ومتعلقات الزائرين القادمين لذويهم المودعين بسجن طوخ المركزي، تمكنوا من ضبط "هـ.ن.ت" 40 عامًا، ومقيمة منشية الحرس الوطني بنها، وبحيازتها 250 قرص من عقار الأبتريل المخدر، و3 قطع صغيرة الحجم من مخدر الحشيش تزن حوالي 150 جرامًا، وكمية من مسحوق الهيروين تزن حوالي 150 جرام، وكمية من الشادو المخدر تزن حوالي 200 جرام، و3 قطع سلاح أبيض "كتر" موضوعين بتجويف أسفل علبة مأكولات بلاستيك، داخل الزيارة المعدة لنجل خالتها السجين "ن.ح.م" 49 عامًا، سائق.

حُرر محضرًا بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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