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جنوب سيناء - رضا السيد:

شنت مديرية الأوقاف بجنوب سيناء، اليوم الجمعة، حملة موسعة لتعقيم وتطهير المساجد على مستوى المحافظة، ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-١٩".

وقال الشيخ إسماعيل الراوي، وكيل وزارة الأوقاف بجنوب سيناء، في تصريح له اليوم الجمعة، إن الحملة تجرى تحت إشراف عدد من قيادات المديرية ومديري مديريات الأوقاف بكافة مدن المحافظة.

وأوضح وكيل وزارة الاوقاف، أنه جرى تطهير جميع المساجد من الداخل والخارج وتعقيم كافة الأسطح التي تكون عرضة لتلامس المواطنين قبل وبعد أداء صلاة الجمعة، والتأكيد على التزام المواطنين بالإجراءات الاحترازية، من ارتداء الكمامات، والمصلى الخاص بكل مواطن قبل أداء الصلاة، والالتزام بالتباعد من خلال ترك مسافات أمنية بين المصليين.

وأضاف الراوي، أن محافظ جنوب سيناء اللواء خالد فودة، وجهت بتطبيق كافة التدابير الوقائية لمواجهة فيروس كورونا، ومتابعة دور العبادة ووضع علامات إرشادية لتحقيق التباعد بين المصلين، وفقًا للمسافات المقررة حفاظًا على سلامتهم، وتشكيل غرفة عمليات رئيسية بديوان عام المديرية لمتابعة المساجد باستمرار.

وأكد أنه لم يتم رصد أي مخالفات، وتطبق الإجراءات الاحترازية بكل دقة من تعقيم داخل المساجد وخارجها، وغلق المساجد عقب أداء الصلاة مباشرًا، وعدم السماح بأي تجمعات بها.

وأشاد وكيل وزارة الأوقاف، بوعي مواطني جنوب سيناء، والتزامهم بكافة الإجراءات الاحترازية.