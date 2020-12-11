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مكافحة المخدرات تستهدف المراكز العلاجية غير المرخصة لعلاج الإدمان في أكتوبر

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مكافحة المخدرات تستهدف المراكز العلاجية غير المرخصة لعلاج الإدمان في أكتوبر مكافحة المخدرات تستهدف المراكز العلاجية غير المرخصة لعلاج الإدمان في أكتوبر

مصراوي Masrawy

01:10 م الجمعة 11 ديسمبر 2020

كتب- علاء عمران:

شنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، حملة مُكبرة استهدفت عدداً من المراكز العلاجية غير المرخصة لعلاج الإدمان بدائرة قسم شرطة أول 6 أكتوبر بالجيزة، وذلك بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة وبمشاركة الجهات المختصة.

وأسفرت جهود تلك الحملة عن استهداف 6 مراكز لعلاج الإدمان، حيث تبين وجود المخالفات عدم وجود ترخيص من وزارة الصحة أو تسجيل بالنقابة، عدم تطبيق اشتراطات السلامة والصحة المهنية، عدم وجود عقد تداول نفايات وإيصالات تسليم منتظمة، عدم وجود موافقة من المجلس القومي للصحة النفسية، عدم وجود فريق طبي، عدم وجود غرف مجهزة طبياً، عدم وجود ملفات للمرضى وإقرارات موافقة على العلاج، مزاولة مهنة بدون ترخيص وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

جاء ذلك فى إطار مواصلة أجهزة وزارة الداخلية لجهودها فى مجال تحقيق المواجهة الشاملة لتعاطى وإدمان المواد المخدرة.

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