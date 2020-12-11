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المخابرات العامة تنعى الكاتب نبيل فاروق: جسّد بأعماله العديد من البطولات لأبناء الوطن

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مصراوي Masrawy

01:05 م الجمعة 11 ديسمبر 2020

كتب - محمود مصطفى:

نعت المخابرات العامة المصرية، بمزيد من الحزن والأسى، الكاتب الكبير نبيل فاروق، الذي وافته المنية أول أمس الأربعاء.

وأكدت المخابرات العامة، في نعيّها الذي نشرته جريدة الأهرام، في عددها الصادر، الجمعة، أن الكاتب نبيل فاروق أثرى وجسّد بأعماله الروائية العديد من البطولات لأبناء الوطن.

ودعت المخابرات العامة، المولى عز وجل أن يتغمد الكاتب نبيل فاروق بواسه رحمته، ولأسرته خالص العزاء.

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