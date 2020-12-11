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الحرس الثوري الإيراني يتوعد إسرائيل: "ستدفع ثمن اغتيال فخري زاده"

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الحرس الثوري الإيراني يتوعد إسرائيل: "ستدفع ثمن اغتيال فخري زاده" الحرس الثوري الإيراني يتوعد إسرائيل: "ستدفع ثمن اغتيال فخري زاده"

مصراوي Masrawy

12:53 م الجمعة 11 ديسمبر 2020

(وكالات):

قال قائد الحرس الثوري الإيراني حسين سلامي خلال زيارته أسرة العالم النووي محسن فخري زاده إن إسرائيل وأذنابها ستدفع ثمن جريمة اغتيال فخري زاده.

وقال اللواء حسين سلامي إن إيران ستنتقم بشدة من إسرائيل وأذنابها في الوقت المناسب، بحسب ما نقلته " اليوم".

وأضاف أن اغتيال فخري زاده عمل جبان يقرب إسرائيل من حافة السقوط والزوال، ودماء فخري زاده ستؤدي إلى انهيار نظام الهيمنة في العالم.

وكانت إيران أعلنت منذ يومين اعتقال بعض الضالعين في اغتيال العالم النووي.

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