أخبار عاجلة

الأردن : حفر 4 – 6 آبار في حقل الريشة العام المقبل -
محافظ الوادي الجديد يتفقد حديقة 30 يونيو ومجمع المصالح الحكومية -
بالصور.. النيران تلتهم مزرعة نخيل في الوادي الجديد -
بالصور.. إغلاق مركزين للتأهيل الحركي والعلاج الطبيعي في الدقهلية -
بالصور.. السيطرة على حريق بأشجار طريق "أسيوط- القاهرة" الزراعي -
جثث على الطريق.. قصة دهس أب ونجليه تحت عجلات سيارة في كفر الشيخ -
الرئيس الكوري الجنوبي يهنئ بايدن وكامالا هاريس -
برلمان تونس يلغي جلسة إدانة تبييض الإرهاب.. وعبير موسى: أمر خطير -
نتنياهو يُعيّن رئيسًا جديدًا للموساد دون الكشف عن اسمه -
الأمن الاقتصادي يضبط 3896 قضية داخل القطارات والمترو -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

لليوم الثالث.. العراق يحاول إخماد النيران في بئرين نفطيين

Print
لليوم الثالث.. العراق يحاول إخماد النيران في بئرين نفطيين لليوم الثالث.. العراق يحاول إخماد النيران في بئرين نفطيين

مصراوي Masrawy

12:48 م الجمعة 11 ديسمبر 2020

كركوك (العراق) - (د ب أ):

أفادت مصادر بشركة نفط الشمال العراقية في كركوك اليوم الجمعة، أن فرق إخماد الدفاع المدني تواصل عملياتها للسيطرة على النيران في بئرين نفطيين في حقل خباز النفطي بعد أن تعرضا لعملية تخريب بعبوات ناسفة الأربعاء الماضي غربي محافظة كركوك /250كم شمالي بغداد/.

وأبلغت المصادر وكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ) أن" عمليات إخماد النيران التي اندلعت بعد تفجير بئرين نفطيين في حقل خباز غربي كركوك بعبوات ناسفة من قبل عناصر داعش لازالت مستمرة وأن فرق الدفاع المدني تواصل أعمالها منذ يوم الأربعاء الماضي".

وذكرت المصادر "أن فرق الدفاع المدني تواجه صعوبات كبيرة بسبب شدة النيران واستمرار أعمال تطويق وحفر سواتر ترابية لتجميع المياه بهدف إخماد النيران ، من الصعب تحديد سقف زمني لإخماد النيران بشكل كامل وأن فرق إخماد الحرائق تواصل أعمالها بإشراف وكيل وزارة النفط العراقية كريم حطاب".

وكانت وزارة النفط العراقية قد أعلنت أن بئرين نفطيين تم تفجيرهما من قبل عناصر تنظيم داعش في حقل خباز النفطي غربي مدينة كركوك فجر الأربعاء الماضي

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مشكلات العمالة المصرية على مائدة ورشة عمل بالسعودية

مشكلات العمالة المصرية على مائدة ورشة عمل بالسعودية

عبدالعال يهنئ الدولة المصرية والقيادة السياسية على نجاح انتخابات مجلس النواب

عبدالعال يهنئ الدولة المصرية والقيادة السياسية على نجاح انتخابات مجلس النواب

الميزانية العامة للدولة  لعام 2021.. الإيرادات 846 مليار ريال والمصروفات تقدر بـ 990 مليارًا

الميزانية العامة للدولة  لعام 2021.. الإيرادات 846 مليار ريال والمصروفات تقدر بـ 990 مليارًا

عبدالعال: الاقتصاد المصري استطاع الصمود في مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد

عبدالعال: الاقتصاد المصري استطاع الصمود في مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد

شبكة عيون الإخبارية