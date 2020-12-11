في تنبيه لـ "الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة المدينة المنوّرة

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تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية

أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم، بمنطقة المدينة المنوّرة -بمشيئة الله- تضمن رياحاً نشطة وأتربة مثارة تشمل تأثيراتها نشاطاً في الرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية.

وأوضحت الإدارة أن الحالة التي تشمل المدينة المنوّرة، ومحافظات: الحناكية - المدينة المنوّرة - المهد - وادي الفرع، بدأت من الساعة السادسة صباحاً وتستمر حتى الساعة الرابعة مساءً.الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة حالة الطقس المدينة المنوّرة