كورونا في 4 دول خلال 24 ساعة.. 770 وفاة بالبرازيل و598 بألمانيا

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كوريا الجنوبية تسجّل 689 إصابة جديدة والصين 15 حالة إضافية

أعلنت وزارة الصحة البرازيلية، أمس الخميس، تسجيل 53347 حالة إصابة مؤكّدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية و770 وفاة بكوفيد-19.

وطبقاً لبيانات الوزارة يبلغ إجمالي عدد الإصابات في البلد الواقع في أمريكا الجنوبية ستة ملايين و781799 منذ ظهور الوباء، في حين ارتفع إجمالي الوفيات إلى 179756 وفاة لتصبح ثالث أعلى دول العالم تضرراً من الوباء بعد الولايات المتحدة والهند.

ألمانيا

سجّلت ألمانيا خلال الـ 24 ساعة الماضية 29875 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و598 وفاة.

وأفاد معهد "روبرت كوخ" الألماني للأمراض المعدية، أن إجمالي المصابين ارتفع إلى 1.272.078 حالة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 20970 حالة، مشيراً إلى أن إجمالي المتعافين بلغ 942 ألفاً منذ انتشار الوباء في البلاد.

كوريا الجنوبية

أعلنت وكالة كوريا لمكافحة الأمراض والوقاية منها، اليوم، أن كوريا الجنوبية سجّلت 689 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال يوم أمس؛ ما يرفع حصيلة الإصابات إلى 40789 حالة.

ويعد هذا الرقم الجديد هو الأعلى منذ تسجيل 909 حالات بتاريخ 29 فبراير عندما وصلت الموجة الأولى من تفشي المرض إلى ذروتها في دايغو وإقليم كيونغسانغ الشمالي، ويعد أيضاً أعلى رقم منذ بدء الموجة الثالثة من انتشار المرض.

ومن بين الـ 689 إصابة المسجلة حديثاً، كانت 673 إصابة لانتقال العدوى محلياً و16 إصابة وافدة من الخارج.

الصين

قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، اليوم، إن البر الرئيس سجّل 15 إصابة جديدة بكوفيد-19 أمس، ارتفاعاً من 12 إصابة في اليوم السابق.

وأضافت اللجنة، أن العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة في البر الرئيس بكوفيد-19 يبلغ الآن 86688 حالة، بينما لا يزال عدد الوفيات دون تغيير عند 4634.فيروس كورونا الجديد