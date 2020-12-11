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"الأرصاد": سماء غائمة جزئياً تتخللها سحب ممطرة على جازان ومرتفعات عسير

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"الأرصاد": سماء غائمة جزئياً تتخللها سحب ممطرة على جازان ومرتفعات عسير "الأرصاد": سماء غائمة جزئياً تتخللها سحب ممطرة على جازان ومرتفعات عسير
ضباب خلال فترتَي الليل والصباح الباكر على الشمالية والشرقية والقصيم والرياض

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، تكوُّن الضباب خلال فترتَي الليل والصباح الباكر على أجزاءٍ من مناطق (الحدود الشمالية، الشرقية، القصيم، والرياض)، في حين تكون السماء غائمة جزئياً تتخللها سُحب ممطرة على أجزاءٍ من منطقة جازان ومرتفعات عسير.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية على الجزأين الشمالي والأوسط، وجنوبية شرقية إلى شمالية شرقية على الجزء الجنوبي بسرعة 16 - 38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 16 - 38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة حالة الطقس

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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