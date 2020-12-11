ضبط شخص يروج لمنشطات مُهربة ومحظور تداولها عبر "فيس بوك"

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مصراوي Masrawy

كتب- علاء عمران:

ضبطت أجهزة الأمن أحد الأشخاص لقيامه بترويج أدوات ومنتجات منافية للآداب ومنشطات "مهربة ومحظور تداولها داخل البلاد" من خلال إحدى الصفحات بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

وأبدى سالف الذكر عبر الصفحة استعداده لبيع تلك المنتجات وتوصيلها لراغبيها مقابل مبالغ مالية، وبمواجهته أقر بقيامه بالاتجار بالمضبوطات، وإنشائه الصفحة المشار إليها لذات الغرض.

كما أمكن ضبط (هاتف محمول يحتوي على الرسائل والمحادثات الدالة على نشاطه المؤثم)، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.