أخبار عاجلة

الأردن : حفر 4 – 6 آبار في حقل الريشة العام المقبل -
محافظ الوادي الجديد يتفقد حديقة 30 يونيو ومجمع المصالح الحكومية -
بالصور.. النيران تلتهم مزرعة نخيل في الوادي الجديد -
بالصور.. إغلاق مركزين للتأهيل الحركي والعلاج الطبيعي في الدقهلية -
بالصور.. السيطرة على حريق بأشجار طريق "أسيوط- القاهرة" الزراعي -
جثث على الطريق.. قصة دهس أب ونجليه تحت عجلات سيارة في كفر الشيخ -
الرئيس الكوري الجنوبي يهنئ بايدن وكامالا هاريس -
برلمان تونس يلغي جلسة إدانة تبييض الإرهاب.. وعبير موسى: أمر خطير -
نتنياهو يُعيّن رئيسًا جديدًا للموساد دون الكشف عن اسمه -
الأمن الاقتصادي يضبط 3896 قضية داخل القطارات والمترو -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

بـ4 جنيهات للكيلو.. توزيع 53 طن أسماك مُدعمة في جنوب سيناء خلال شهر

Print
بـ4 جنيهات للكيلو.. توزيع 53 طن أسماك مُدعمة في جنوب سيناء خلال شهر بـ4 جنيهات للكيلو.. توزيع 53 طن أسماك مُدعمة في جنوب سيناء خلال شهر

مصراوي Masrawy

11:41 ص الجمعة 11 ديسمبر 2020

جنوب سيناء - رضا السيد:

أكد المهندس صفوان المراغي، مدير الثروة السمكية بمحافظة جنوب سيناء، أنه جرى توزيع أكثر من 53 طن أسماك مدعمة على مواطني المحافظة خلال شهر، بزيادة قدرها 5 أطنان عن شهر أكتوبر الماضي.

وقال مدير الثروة السمكية، إن كمية الأسماك التي تنتجها المحافظة في تزايد مستمر، ويجري توزيعها على منافذ البيع بمدينة الطور ومدن المحافظة لبيعها للمواطنين بأسعار مدعمة تتراوح أسعارها بين 4 جنيهات وحتى 8 جنيهات للكيلو، من أنواع الباغة والشك والكسكمري.

وأوضح أنه جرى توزيع 7788 كيلو بمنفذ المنشية، و7962 كيلو بمنفذ حي توشكا، و3835 كيلو بمنفذ قرية الوادي، و6900 كيلو بمنفذ قرية الجبيل، و1012 بمنفذ الكيلاني، وجميعهم تابعين لمدينة الطور، و19087 كيلو بنقابة المعلمين بينهم 14605 كيلو بمدينة الطور، و4482 كيلو بمدن المحافظة، و6503 كيلو بمنفذ شركة التسويق، ليصل إجمالي ما جرى توزيعه من أسماك مدعمة خلال شهر 53087 كيلو.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مشكلات العمالة المصرية على مائدة ورشة عمل بالسعودية

مشكلات العمالة المصرية على مائدة ورشة عمل بالسعودية

عبدالعال يهنئ الدولة المصرية والقيادة السياسية على نجاح انتخابات مجلس النواب

عبدالعال يهنئ الدولة المصرية والقيادة السياسية على نجاح انتخابات مجلس النواب

الميزانية العامة للدولة  لعام 2021.. الإيرادات 846 مليار ريال والمصروفات تقدر بـ 990 مليارًا

الميزانية العامة للدولة  لعام 2021.. الإيرادات 846 مليار ريال والمصروفات تقدر بـ 990 مليارًا

عبدالعال: الاقتصاد المصري استطاع الصمود في مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد

عبدالعال: الاقتصاد المصري استطاع الصمود في مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد

شبكة عيون الإخبارية