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مستشفى أبو حماد بالشرقية يرد على شائعة وفاة مريضة كورونا بسبب "الأوكسجين"

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مستشفى أبو حماد بالشرقية يرد على شائعة وفاة مريضة كورونا بسبب "الأوكسجين" مستشفى أبو حماد بالشرقية يرد على شائعة وفاة مريضة كورونا بسبب "الأوكسجين"

مصراوي Masrawy

11:10 ص الجمعة 11 ديسمبر 2020

الشرقية – فاطمة الديب:

علقت إدارة مستشفى أبو حماد المركزي، في الشرقية، على الأنباء المتداولة بشأن وفاة إحدى الحالات المصابة بفيروس كورونا المُستجد داخل قسم الاستقبال بالمستشفى لعدم وجود أوكسجين.

ونفت الإدارة حقيقة تلك الشائعات، وقالت في بيان لها اليوم الجمعة، إن الحالة صدر قرار من اللجنة الطبية العليا بخضوعها للعزل المنزلي، وأن الغرفة التي كانت بها مزودة بالأوكسجين المركزي.

وأوضحت إدارة المستشفى، أنه يجري توقيع الكشف وفحص أكثر من 20 حالة يوميًا، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة والعليا لمواجهة المُستجد، فضلًا عن وضع سيناريوهات لجاهزية المستشفى وتحويله إلى مستشفى عزل حال زيادة عدد الحالات.

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