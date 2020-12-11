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فيتنام: السجن خمس سنوات لحاكم هانوي السابق

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فيتنام: السجن خمس سنوات لحاكم هانوي السابق فيتنام: السجن خمس سنوات لحاكم هانوي السابق

مصراوي Masrawy

12:09 م الجمعة 11 ديسمبر 2020

هانوي - (د ب أ):

بعد محاكمة أجريت خلف أبواب مغلقة في العاصمة الفيتنامية، صدر حكم بحق حاكم مدينة هانوي السابق نجوين دوك تشونج بالسجن خمس سنوات اليوم الجمعة للاستيلاء على وثائق سرية خاصة بالدولة.

وألقت الشرطة القبض على تشونج في أغسطس الماي في إطار تحقيقات على صلة بشركة التكنولوجيا ومزود الهواتف الذكية "نات كونج" التي هربت كميات كبيرة من المعدات الإلكترونية إلى فيتنام في الوقت الذي أخفت فيها الأرباح التي حققتها.

وعُزل تشونج من منصبه بعدها بشهر.

وأصدرت المحكمة أيضا أحكاما بحق المتواطئين الثلاثة مع تشونج في هذه القضية. فقد تم معاقبة سكرتيره "نجوين أنه نجوك" بالسجن 18 شهرا وعلى سائقه نجوين هوانج ترونج بالسجن شهرين والشرطي فام كوانج دونج بالسجن أربع سنوات ونصف لنفس الاتهام.

وقال الحكم إن تشونج هو العقل المدبر حيث شجع شركاءه الثلاثة على سرقة وثائق سرية متعلقة بنات كونج التي احتوت على صلات بأعمال أسرته.

وقالت الشرطة الفيتنامية إن التعاملات الجنائية التي نفذها نات كوانج والمدير العام السابق للشركة بوي كوانج هوي، أدت إلى خسارة 43 مليون دولار من ميزانية الدولة.

وقبل سقوط تشونج كان يعتبر نجما صاعدا بالمؤسسة السياسية.

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