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وزير الإعلام: الرئيس وجّه بمنح لقاح كورونا للمصريين مجانًا.. وهذه الفئات صاحبة الأولوية

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وزير الإعلام: الرئيس وجّه بمنح لقاح كورونا للمصريين مجانًا.. وهذه الفئات صاحبة الأولوية وزير الإعلام: الرئيس وجّه بمنح لقاح كورونا للمصريين مجانًا.. وهذه الفئات صاحبة الأولوية

مصراوي Masrawy

11:50 ص الجمعة 11 ديسمبر 2020

مصراوي

أكد أسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام، أن الرئيس عبد الفتاح وجه بإعطاء جرعات لقاح للمصريين مجانا.

وقال هيكل في تصريحات صحفية له، اليوم، إن الدفعات الأولى سيتم منحها للفئات الأكثر تعرضا للإصابة، ومنهم أطباء وأطقم مستشفيات العزل، وكبار السن وبعض الفئات التي تمثل الإصابة خطورة على حياتهم.

وأكد "هيكل" أن هي أول دولة في إفريقيا تحصل على لقاح فيروس كورونا، وثاني دولة عربية تحصل عليه بعد الإمارات، مشيرا إلى أن مصر حصلت على اللقاح قبل دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية؛ ما يعكس نجاح في جهودها المتواصلة منذ بداية الأزمة.

وأوضح "هيكل" أن الحرص على علاقات طيبة ومتوازنة مع الصين، ومشاركة مصر في التجارب الإكلينيكية للقاح كانا من أهم أسباب الحصول على اللقاح فور إقراره.

وأضاف وزير الدولة للإعلام أن وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد خضعت بنفسها للتجارب الإكلينيكية الأولية للقاح الصينىي.

كما أوضح أن حصول مصر على اللقاح مبكرا بهذه السرعة يعكس قدرها ومكانتها الدولية.

وأعلن هيكل أن هذا اللقاح حصل على موافقة الطوارئ من منظمة الصحة العالمية، وأن اللجنة العلمية بوزارة الصحة وافقت على استخدامه بعد نجاح تجاربه الإكلينيكية.

كورونا.. لحظة بلحظة

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مصراوي Masrawy

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