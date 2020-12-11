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تسمم في الدم.. القوى العاملة تكشف تفاصيل وفاة طبيبة مصرية بالكويت

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تسمم في الدم.. القوى العاملة تكشف تفاصيل وفاة طبيبة مصرية بالكويت تسمم في الدم.. القوى العاملة تكشف تفاصيل وفاة طبيبة مصرية بالكويت

مصراوي Masrawy

11:31 ص الجمعة 11 ديسمبر 2020

كتب - يوسف عفيفي:
كشف محمد سعفان وزير القوى العاملة، تفاصيل وفاة طبيبة مصرية كانت تعمل في الكويت.

وبحسب بيان اليوم، جاء ذلك في تقرير تلقاه الوزير من مكتب التمثيل العمالي التابع لوزارة القوى العاملة بالسفارة المصرية بدولة الكويت، يفيد أن وفاة طبيبة التخدير جيهان كامل الحلواني، كان طبيعيا بسبب هبوط حاد بالدورة الدموية وتوقف عضلة القلب وتسمم في الدم بعد صراع طويل مع المرض، وليس بفيروس كورونا.

وأصدر الوزير، تعليماته لمكتب التمثيل العمالي بمتابعة المستحقات العمالية للطبيبة المتوفاة، وتقديم خالص العزاء لأسرة الفقيدة.

وأوضح الملحق العمالي أحمد إبراهيم رئيس مكتب التمثيل العمالي بالكويت، أن الطبيبة المصرية جيهان كامل عبد الرحيم الحلواني تعمل طبيب تخدير ، بالمستشفى الأميري منذ بداية عام 1997، وأن سبب الوفاة طبيعياً ناتج عن هبوط حاد بالدورة الدموية وتوقف عضلة القلب وتسمم فى الدم بعد صراع طويل مع المرض، وتوفيت بالمستشفى الأميري، ويعمل زوجها الدكتور سمير محمود عبد السلام طبيب عظام بمستشفى الرازي.

وتم دفن الطبيبة بالكويت ويتابع مكتب التمثيل العمالي مستحقاتها مع الزوج بعد إعلام الوراثة.

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