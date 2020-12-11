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ضبط 3 عاطلين لاتهامهم بحيازة "كيلو استروكس وشادو" في القليوبية

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ضبط 3 عاطلين لاتهامهم بحيازة "كيلو استروكس وشادو" في القليوبية ضبط 3 عاطلين لاتهامهم بحيازة "كيلو استروكس وشادو" في القليوبية

مصراوي Masrawy

11:39 ص الجمعة 11 ديسمبر 2020

القليوبية - أسامة علاء الدين:

ضبطت أجهزة الأمن في القليوبية، اليوم الجمعة، 3 عاطلين لاتهامهم بترويج المواد المخدرة في دائرة مدينتي طوخ وشبرا الخيمة.

كانت معلومات سرية وردت للواء فخر الدين العربي مدير أمن القليوبية، واللواء حاتم حداد مدير المباحث الجنائية، بترويج مجموعة من العاطلين المخدرات على عملائهم في مدينتي طوخ وشبرا الخيمة.

كلف العميد خالد محمدي رئيس المباحث، بسرعة القبض على المتهمين، وإجراء التحريات السرية لكشف ملابسات الواقعة.

تمكن المقدم محمود إسماعيل رئيس مباحث مركز طوخ من القبض على المتهمين "ب.م.ت" 22 عامًا، عاطل، ومقيم الفؤادية دائرة قسم قها، وبحيازته كمية من مخدر الشادو تزن حوالي 300 جرام، ومبلغ مالي 55 جنيهًا، وهاتف محمول، و"ع.ل.ب" 21 عامًا، عاطل، ومقيم الشدية ببنها، وبحيازته كمية من مخدر الشادو تزن حوالي 250 جرامًا ومبلغ مالي 40 جنيهًا.

كما تمكن المقدم أحمد عصر رئيس مباحث قسم أول شبرا من ضبط "هـ.ع.ل" 38 عامًا، عاطل، ومقيم منشية عبدالمنعم رياض، وبحيازته كمية من مخدر الاستروكس تزن حوالي 500 جرام، ومبلغ مالي 370 جنيهًا، وهاتف محمول وسلاح أبيض مطواة.

حررت المحاضر اللازمة تمهيدًا للعرض على النيابة المختصة، والتي أمرت بحبس المتهمين على ذمة التحقيقات.

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