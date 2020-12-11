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جنوب سيناء تبحث طلبات الحصول على تراخيص و"خطوط سير السيارات"

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جنوب سيناء تبحث طلبات الحصول على تراخيص و"خطوط سير السيارات" جنوب سيناء تبحث طلبات الحصول على تراخيص و"خطوط سير السيارات"

مصراوي Masrawy

11:29 ص الجمعة 11 ديسمبر 2020

جنوب سيناء - رضا السيد:

عقدت لجنة الإشراف على المواقف بجنوب سيناء، اليوم الجمعة، اجتماعًا برئاسة اللواء جمال عبد الرشيد، سكرتير عام المحافظة ورئيس مجلس إدارة اللجنة، واللواء مجدي الوصيف، السكرتير العام المساعد لمحافظة جنوب سيناء، لمناقشة طلبات المواطنين، الخاصة بالموافقة على الحصول على تراخيص وخطوط السير والتنقل داخل المحافظة وخارجها.

واطلع سكرتير عام المحافظة على طلبات خطوط سير السيارات الخاصة بمدن الطور، ودهب، ونويبع، وسانت كاترين، وطابا، من "سرفيس، تاكسي" وطلبات خطوط السير الخارجية من مدن المحافظة للمحافظات المختلفة.

وأكد سكرتير عام المحافظة أنه سيجري بحث طلبات تغيير خطوط السير داخل مدن المحافظة وطلبات التحديث للسيارات المستخدمة على مستوى مدن المحافظة، وطلبات الشركات العاملة على مستوى مدن المحافظة.

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