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وزير النقل: وصول خامس قطار مترو أنفاق مكيف جديد للخط الثالث

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وزير النقل: وصول خامس قطار مترو أنفاق مكيف جديد للخط الثالث وزير النقل: وصول خامس قطار مترو أنفاق مكيف جديد للخط الثالث

مصراوي Masrawy

11:02 ص الجمعة 11 ديسمبر 2020

كتب - أسامة علي:
أعلن الفريق كامل الوزير، وزير النقل، وصول السفينة (جلافز كاريدج) إلى ميناء الإسكندرية قادمة من ميناء ماسان في كوريا الجنوبية، وعلى متنها خامس قطار مترو أنفاق مكيف جديد.

ويأتي ذلك ضمن صفقة تصنيع وتوريد 32 قطارا مكيفا جديدا وعقد صيانة القطارات لمدة ثماني سنوات، تم التعاقد عليها للعمل بالخط الثالث للمترو بين الهيئة القومية للأنفاق وشركة هيونداي روترم الكورية الجنوبية بإجمالي تكلفة بقيمة 317 مليون يورو بالإضافة إلى 640 مليون جنيه مصري (من الخزانة العامة للدولة) وبما يعادل 6361 مليون جنيها وحيث يتضمن العقد تجميع 10 قطارات من إجمالي ال32 قطارًا في من خلال الدعم الفني لشركة هيونداي وتدعيمها للتصنيع المحلي في مصر.

وأشار وزير النقل إلى أن هذه الصفقة تأتي في إطار الاهتمام الذي توليه القيادة السياسية بتطوير منظومة النقل في مصر وفق أحدث النظم التكنولوجية العالمية لتقديم خدمة مميزة للمواطن المصري، مضيفاً أنه
فور وصول القطار إلى الميناء تم إنزاله ووضعه على قضبان السكك الحديدية، تمهيدا لنقله إلى ورشة المترو بالعباسية لعمل الاختبارات التجريبية تمهيدا لضمه لأسطول القطارات العاملة حاليا على الخط الثالث .

وأوضح الوزير أن القطارات الجديدة لها مواصفات عديدة مميزة، تتمتع بنظام تكييف هواء عالى السعة وتم تزويدها بممر آمن يسمح بانتقال الركاب بين العربات لمزيد من الراحة، وتم تزويدها بكاميرات تليفزيونية مثبتة فى مقدمته للمراقبة المركزية للسكة، كما يوجد داخل العربات شاشات LCD لاستخدامها فى تزويد الركاب بالمعلومات، كما يمكن استخدامها في الأنشطة التجارية وذلك ببث الإعلانات التجارية مدفوعة الأجر.

ويوجد أعلى الأبواب الجانبية شاشة لإعلام الركاب باسم المحطة النهائية قبل استقلالهم القطار، وتم تخصيص أماكن للكراسى المتحركة وتزويدها بوسائل تثبيت لمساعدة ذوى الاحتياجات الخاصة فى عملية التنقل، وأيضا تزويد العربات بخرائط أعلى أبواب الركوب من الداخل تبين المسار عن طريق لمبات مضيئة لمساعدة فاقدي السمع .

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