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الأمن الاقتصادي يضبط 2530 قضية ظواهر سلبية في يوم واحد

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الأمن الاقتصادي يضبط 2530 قضية ظواهر سلبية في يوم واحد الأمن الاقتصادي يضبط 2530 قضية ظواهر سلبية في يوم واحد

مصراوي Masrawy

11:14 ص الجمعة 11 ديسمبر 2020

كتب- علاء عمران:

كثفت الإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادي بوزارة الداخلية، الحملات الأمنية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال الفترة الأخيرة في مجال أعمال تلك الإدارات.

أسفرت جهود الحملات، خلال 24 ساعة، عن ضبط (2530) قضية متنوعة في مجال مكافحة الجرائم والظواهر الاجتماعية السلبية التي تؤثر على مرفق مترو الأنفاق، أو محطات السكك الحديدية، وداخل القطارات.

يأتي ذلك في إطار استراتيجية وزارة الداخلية بمواصلة الحملات الأمنية المُكبرة على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية، ومواجهة كافة أشكال الجريمة بشتى صورها، ومكافحة كافة الأنشطة الإجرامية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة التحقيق.

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