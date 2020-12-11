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الداخلية: ضبط 5174 سائق نقل جماعي لعدم ارتدائهم الكمامة

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الداخلية: ضبط 5174 سائق نقل جماعي لعدم ارتدائهم الكمامة الداخلية: ضبط 5174 سائق نقل جماعي لعدم ارتدائهم الكمامة

مصراوي Masrawy

11:00 ص الجمعة 11 ديسمبر 2020

كتب- علاء عمران:

ضبطت وزارة الداخلية 5174 سائق نقل جماعي واتخذت الإجراءات القانونية تجاههم لعدم ارتدائهم الكمامة الواقية، تنفيذا لقرار مجلس الوزراء باتخاذ الإجراءات الاحترازية للحد من تفشي ومن بينها ارتداء "الكمامة".

وذكرت الوزارة في بيان اليوم الخميس، أن جهودها أيضًا خلال 24 ساعة على مستوى الجمهورية أسفرت عن تحرير 456 مخالفة للمحال التي لم تلتزم بمواعيد الغلق.

ويأتي ذلك استمرارًا لجهود وزارة الداخلية في متابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية التي تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا للحفاظ على الصحة العامة ومواجهة تداعيات انتشار الفيروس.

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