إصابة 3 أشخاص في حادث سير على الطريق الزراعي بأسيوط

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مصراوي Masrawy

أسيوط ـ محمود عجمي:

أصيب 3 أشخاص، اليوم الجمعة، في تصادم سيارة نقل مع أخرى ملاكي على الطريق الزراعي السريع أمام مدخل قرية منقباد بمركز أسيوط.

تلقى مدير الأمن اللواء أسعد الذكير، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة، بورود بلاغ من الأهالي بالحادث، ووجود مصابين.

أشارت التحريات إلى اصطدام سيارة ربع نقل رقم "5358 ى ب ر" مع سيارة ملاكي رقم "9516 ب ح د"، ما أسفر عن إصابة "اسلام. م. ع" 20 عامًا، و"عبدالمنعم. ا. م" 4 سنوات، و"محمد .ش. ع" 26 عامًا.

جرى نقل المصابين إلى مستشفى الإيمان العام، وحُرر المحضر اللازم، تمهيدًا للعرض على النيابة العامة