فاروق ضيف قارئا.. نقل شعائر صلاة الجمعة من مسجد الثورة بصلاح سالم بالقاهرة

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مصراوي Masrawy

كتب - محمود مصطفى:

يلقي الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، اليوم، خطبة الجمعة من مسجد الثورة بطريق صلاح سالم بالقاهرة، وينقلها التلفزيون المصري على الهواء مباشرة.

وتدور خطبة الجمعة عن "الحفاظ على المال وحتمية مواجهة الفساد"، وهي الخطبة الموحدة التي أقرتها وزارة الأوقاف، خلال الأسبوع الجاري.

ومن المقرر أن يتلو آيات قرآن الجمعة الشيخ فاروق احمد ضيف، القارئ باتحاد الإذاعة والتلفزيون، ابن قرية البتانون بمحافظة المنوفية.

من جانبها، أكدت وزارة الأوقاف، على جميع الأئمة بالالتزام بموضوع الخطبة نصًا أو مضمونًا على أقل تقدير، وألا يزيد أداء الخطبة عن عشر دقائق للخطبتين الأولى والثانية مراعاة للظروف الراهنة، مع ثقتنا في سعة أفقهم العلمي والفكري، وفهمهم المستنير للدين ، وتفهمهم لما تقتضيه طبيعة المرحلة.

ودعت وزارة الأوقاف، الله العلي القدير أن يعجل برفع البلاء عن البلاد والعباد، عن مصرنا العزيزة وسائر بلاد العالمين، وألا يكتب علينا ولا على أحد من خلقه غلق بيوته مرة أخرى.