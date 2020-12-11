أخبار عاجلة

الأردن : حفر 4 – 6 آبار في حقل الريشة العام المقبل -
محافظ الوادي الجديد يتفقد حديقة 30 يونيو ومجمع المصالح الحكومية -
بالصور.. النيران تلتهم مزرعة نخيل في الوادي الجديد -
بالصور.. إغلاق مركزين للتأهيل الحركي والعلاج الطبيعي في الدقهلية -
بالصور.. السيطرة على حريق بأشجار طريق "أسيوط- القاهرة" الزراعي -
جثث على الطريق.. قصة دهس أب ونجليه تحت عجلات سيارة في كفر الشيخ -
الرئيس الكوري الجنوبي يهنئ بايدن وكامالا هاريس -
برلمان تونس يلغي جلسة إدانة تبييض الإرهاب.. وعبير موسى: أمر خطير -
نتنياهو يُعيّن رئيسًا جديدًا للموساد دون الكشف عن اسمه -
الأمن الاقتصادي يضبط 3896 قضية داخل القطارات والمترو -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

فاروق ضيف قارئا.. نقل شعائر صلاة الجمعة من مسجد الثورة بصلاح سالم بالقاهرة

Print
فاروق ضيف قارئا.. نقل شعائر صلاة الجمعة من مسجد الثورة بصلاح سالم بالقاهرة فاروق ضيف قارئا.. نقل شعائر صلاة الجمعة من مسجد الثورة بصلاح سالم بالقاهرة

مصراوي Masrawy

10:29 ص الجمعة 11 ديسمبر 2020

كتب - محمود مصطفى:

يلقي الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، اليوم، خطبة الجمعة من مسجد الثورة بطريق صلاح سالم بالقاهرة، وينقلها التلفزيون المصري على الهواء مباشرة.

وتدور خطبة الجمعة عن "الحفاظ على المال وحتمية مواجهة الفساد"، وهي الخطبة الموحدة التي أقرتها وزارة الأوقاف، خلال الأسبوع الجاري.

ومن المقرر أن يتلو آيات قرآن الجمعة الشيخ فاروق احمد ضيف، القارئ باتحاد الإذاعة والتلفزيون، ابن قرية البتانون بمحافظة المنوفية.

من جانبها، أكدت وزارة الأوقاف، على جميع الأئمة بالالتزام بموضوع الخطبة نصًا أو مضمونًا على أقل تقدير، وألا يزيد أداء الخطبة عن عشر دقائق للخطبتين الأولى والثانية مراعاة للظروف الراهنة، مع ثقتنا في سعة أفقهم العلمي والفكري، وفهمهم المستنير للدين ، وتفهمهم لما تقتضيه طبيعة المرحلة.

ودعت وزارة الأوقاف، الله العلي القدير أن يعجل برفع البلاء عن البلاد والعباد، عن مصرنا العزيزة وسائر بلاد العالمين، وألا يكتب علينا ولا على أحد من خلقه غلق بيوته مرة أخرى.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مشكلات العمالة المصرية على مائدة ورشة عمل بالسعودية

مشكلات العمالة المصرية على مائدة ورشة عمل بالسعودية

عبدالعال يهنئ الدولة المصرية والقيادة السياسية على نجاح انتخابات مجلس النواب

عبدالعال يهنئ الدولة المصرية والقيادة السياسية على نجاح انتخابات مجلس النواب

الميزانية العامة للدولة  لعام 2021.. الإيرادات 846 مليار ريال والمصروفات تقدر بـ 990 مليارًا

الميزانية العامة للدولة  لعام 2021.. الإيرادات 846 مليار ريال والمصروفات تقدر بـ 990 مليارًا

عبدالعال: الاقتصاد المصري استطاع الصمود في مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد

عبدالعال: الاقتصاد المصري استطاع الصمود في مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد

شبكة عيون الإخبارية