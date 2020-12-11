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أرقام قياسية جديدة في ألمانيا تقترب من 30 ألف إصابة و598 وفاة بـ"كورونا"

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أرقام قياسية جديدة في ألمانيا تقترب من 30 ألف إصابة و598 وفاة بـ"كورونا" أرقام قياسية جديدة في ألمانيا تقترب من 30 ألف إصابة و598 وفاة بـ"كورونا"

مصراوي Masrawy

08:55 ص الجمعة 11 ديسمبر 2020

برلين- (د ب أ):

بلغت أعداد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا المستجد وحالات الوفاة الناجمة عن الإصابة به في ألمانيا مستوى قياسيًا جديدًا.

فقد أعلن معهد "روبرت كوخ" الألماني لمكافحة الأمراض المعدية وغير المعدية صباح اليوم الجمعة أن عدد الإصابات الجديدة التي تم تسجيلها خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية بلغ 29 ألفا و875 إصابة، استنادا إلى بيانات الإدارات الصحية المحلية.

وبحسب البيانات، ارتفع عدد الإصابات بمقدار يزيد على 6 آلاف حالة مقارنة بأمس الخميس، الذي سُجل أيضا فيه رقم قياسي بواقع 23 ألفا و679 حالة.

كما سجلت ألمانيا اليوم 598 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس، وهو أعلى مستوى تسجله في عدد الوفيات اليومية منذ بدء الجائحة، بعد أن سجلت 590 حالة وفاة أول أمس الأربعاء. وبلغ بذلك إجمالي الوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس 20 ألفا و970 حالة.

وبذلك يصل إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في البلاد إلى مليون و272 ألفا و78 حالة. ووفقا لتقديرات المعهد، بلغ عدد المتعافين حتى الآن نحو 942 ألفا ومئة حالة.

وبحسب بيانات المعهد، بلغ معدل الاستنساخ حتى أمس الخميس 1.03، ما يعني أن كل مئة مصاب قد ينقلون العدوى إلى 103 أفراد آخرين في المتوسط. ويعكس معدل الاستنساخ وضع انتشار المرض قبل أسبوع ونصف الأسبوع تقريبا.

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