"البحوث الفلكية" يرصد زخة شهب الجوزاء من مرصد القطامية - صور

★ ★ ★ ★ ★

مصراوي Masrawy

كتب يوسف عفيفي:

أعلن الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، أن الأرض حاليا تستمتع بمشاهدة زخة شهب الجوزاء.

وأوضح القاضي في بيان اليوم، أنه تنتج زخة الجوزاء (أو ما تسمى أيضا بالتوأمان) من الغبار الذي يخلفه كويكب فايثون 3200 الذي تم اكتشافه عام 1982، بينما يمر كوكبنا في هذا السيل الغزيز من الحطام، نستمتع بعرض ليلي سخي يتألف من نحو 150 شهاباً في الساعة في ذروته، وزخة شهب الجوزاء هي ملكة الزخات الشهابية، حيث يعتبرها الكثيرون أفضل الزخات على مدار السنة بالإضافة إلى تعدد ألوانها.

وقال الدكتور أشرف شاكر رئيس قسم الفلك بالمعهد، إن شهب الجوزاء تأتي سنويا في الفترة من 7 إلى 17 ديسمبر ، وتبلغ ذروتها هذا العام في ليلة 13 وفجر يوم 14 ديسمبر وتكون أفضل مشاهدة من مكان مظلم تماما بعد منتصف الليل بعيدا عن أضواء المدينة حيث تظهر شهب الجوزاء كما لو كانت آتية من كوكبة الجوزاء (التوأم).

وأضاف شاكر، أنه تم رصدها بدءا من ليلة أمس من مرصد القطامية الفلكي بشكل جميل ورائع، وجار أيضا رصد باقي الظواهر الفلكية لهذا الشهر من خلال مجموعات بحثية من القسم.

وأشار إلى أن المعهد الفلكي، يفتح أبوابه لجميع هواة الفلك والدارسين للاستمتاع بتلك الظواهر الفلكية، وكذا إمكانية الرصد والمبيت في المرصد الفلكي بالتنسيق والترتيب المسبق مع إدارة المعهد والقسم من خلال قنوات الاتصال الرسمية والموجودة على صفحة المعهد.