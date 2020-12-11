1155 مرشحا في انتخابات اتحاد طلاب جامعة سوهاج.. صور

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مصراوي Masrawy

سوهاج – عمار عبدالواحد:

أعلن المركز الإعلامي لجامعة سوهاج في بيان له، صباح اليوم الجمعة، أعداد المرشحين في انتخابات اتحادات الطلاب، والذين يبلغ عددهم 1155 طالبًا وطالبة، منهم 777 طالبًا و378 طالبة.

وقال الدكتور أحمد عزيز، رئيس الجامعة إنه سيجري تلقي الطعون يوم الاثنين ١٤ من شهر ديسمبر الجاري، على أن يجرى يوم الثلاثاء الموافق ١٥ديسمبر فحصها، ثم تعلن الكشوف النهائية يوم الأربعاء الموافق ١٦ ديسمبر.

وأشار "عزيز" إلى تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية خلال العملية الانتخابية حفاظًا على كل منتسبي الجامعة.