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الأردن : حفر 4 – 6 آبار في حقل الريشة العام المقبل
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الثلاثاء 15 ديسمبر 2020 05:16 مساءً
محافظ الوادي الجديد يتفقد حديقة 30 يونيو ومجمع المصالح الحكومية
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الثلاثاء 15 ديسمبر 2020 05:07 مساءً
بالصور.. النيران تلتهم مزرعة نخيل في الوادي الجديد
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الثلاثاء 15 ديسمبر 2020 05:07 مساءً
بالصور.. إغلاق مركزين للتأهيل الحركي والعلاج الطبيعي في الدقهلية
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الثلاثاء 15 ديسمبر 2020 05:07 مساءً
بالصور.. السيطرة على حريق بأشجار طريق "أسيوط- القاهرة" الزراعي
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الثلاثاء 15 ديسمبر 2020 05:07 مساءً
جثث على الطريق.. قصة دهس أب ونجليه تحت عجلات سيارة في كفر الشيخ
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الثلاثاء 15 ديسمبر 2020 05:07 مساءً
الرئيس الكوري الجنوبي يهنئ بايدن وكامالا هاريس
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الثلاثاء 15 ديسمبر 2020 05:07 مساءً
برلمان تونس يلغي جلسة إدانة تبييض الإرهاب.. وعبير موسى: أمر خطير
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الثلاثاء 15 ديسمبر 2020 05:07 مساءً
نتنياهو يُعيّن رئيسًا جديدًا للموساد دون الكشف عن اسمه
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الثلاثاء 15 ديسمبر 2020 05:07 مساءً
الأمن الاقتصادي يضبط 3896 قضية داخل القطارات والمترو
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الثلاثاء 15 ديسمبر 2020 05:07 مساءً
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8 الصبح - رصد الحالة المرورية بشوارع العاصمة بتاريخ 11/12/2020
DMC
DMC
الجمعة 11 ديسمبر 2020 10:32 صباحاً
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