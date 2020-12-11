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البوليساريو تعرب عن أسفها إزاء اعتراف بسيادة المغرب على الصحراء الغربية

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البوليساريو تعرب عن أسفها إزاء اعتراف ترامب بسيادة المغرب على الصحراء الغربية البوليساريو تعرب عن أسفها إزاء اعتراف بسيادة المغرب على الصحراء الغربية

مصراوي Masrawy

12:10 ص الجمعة 11 ديسمبر 2020

واشنطن - (د ب ا):

أعرب ممثل جبهة البوليساريو في واشنطن، مولود السعيد اليوم الخميس، عن "أسفه" للقرار الذي أعلن عنه الرئيس الأمريكي دونالد ، بخصوص اعترافه بسيادة المغرب على أراضي الصحراء الغربية، مؤكدا أن هذا الموقف لن يغير طبيعة أو وضع الإقليم الذي تعتبره الأمم المتحدة كقضية "تصفية استعمار"، على حد وصفه.

وقال السعيد في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الجزائرية "نأسف للقرار الذي اتخذه الرئيس ترامب" ، لكنه أكد أنه في حقيقة الامر فإن "هذا القرار لن يغير طبيعة أو وضع الاقليم" استنادا الى ما نصت عليه القرارات والمواثيق الدولية ذات الصلة والتي تؤكد أن "المغرب يحتل جزءا من أراضي دولة عضو في الاتحاد الأفريقي".

وشدد السعيد على أنه "لا يمكن أن يستخدم الشعب الصحراوي كسلعة في المعاملات الدبلوماسية الدولية"، وذلك في إشارة إلى أن الاعتراف الامريكي بسيادة المغرب على الاراضي الصحراوية جاء تتويجا لإعلان المغرب من جهته عن "استئنافه العلاقات الدبلوماسية مع الكيان الاسرائيلي في أقرب الآجال" بحسب تعبيره.

وجدد السعيد التأكيد على "تصميم الشعب الصحراوي مواصلة النضال حتى نهاية الاحتلال في ظل احترام الميثاق التأسيسي للاتحاد الأفريقي".

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