ظلت عالقة لـ3 أشهر.. استخراج "قشرة سوداني" من القصبة الهوائية لطفل ببنها

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مصراوي Masrawy

القليوبية - أسامة علاء الدين:

تمكن الفريق الطبي في مستشفى بنها الجامعي، برئاسة الدكتور محمد الجزار مدرس واستشاري جراحة القلب والصدر بطب بنها من إنقاذ حياة طفل يبلغ من العمر عامين، ابتلع قشرة سوداني استقرت بالقصبة الهوائية له والتي ظلت عالقة لمدة 3 أشهر دون أن يكتشفها أحد.

استقبل مستشفى بنها الجامعي، طفل عمره عامين يعاني من صعوبة في التنفس، وبالفحص تبين ابتلاعه قشرة سوداني.

تبين أن "قشرة السودان استقرت في القصبة الهوائية للطفل، وجرى إجراء الجراحة له واستئصال القشرة.