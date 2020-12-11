عبر فيسبوك.. أول نائب في البرلمان الجديد يعلن إصابته بفيروس كورونا

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مصراوي Masrawy

المنوفية - أحمد الباهي:

أعلن نائب برلماني نجح في انتخابات مجلس النواب 2020 عن إصابته بفيروس كورونا المستجد عبر منشور له في موقع التواصل الاجتماع فيس بوك.

كريم طلعت السادات، النائب البرلماني عن دائرة "تلا الشهداء" عقب نجاحه في الاستحقاق الدستوري بساعات، إصابته بفيروس كورونا المستجد، وسط صدمة من المقربين له بمدينة تلا في محافظة المنوفية.

وأكد "السادات" إصابته عبر حسابه على "فيسبوك" وخضوعه للعزل المنزلي، إذ كتب عبر منشور له:

"الحمد لله على كل حال، إيجابي فيروس كورونا.. واخضع الآن للعزل.. ولنا عودة إذا شاء العلي القدير، أسألكم الدعاء بالشفاء العاجل.. كريم طلعت السادات".

كان كريم السادات، تقدم الأربعاء، وسط حشد من أنصاره إلى قبر والده لقراءة الفاتحة والدعاء له، وذلك فور إعلان اللجنة العامة للانتخابات بدائرة "تلا والشهداء"، عن أصوات المرشحين في جولة الإعادة.

حصد "كريم السادات" 63078 صوتًا متقدمًا على أقرب منافسيه بـ15 ألف صوت، وجاء في المركز الثاني علاء جعفر بـ47715 صوتًا، بينما حل في المركز الثالث المرشح عبد الحفيظ نصير بـ43793 صوت، وجاء في المركز الرابع إبراهيم خليف بـ41646 صوتًا.